Antes e depois: Vitão chama atenção da web por novo visual

O cantor Vitão causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar seu novo visual, que adotou para as gravações do clipe da música "Pagode Urbano". Aos 24 anos, o artista recebeu uma enxurrada de elogios de seus seguidores, que se impressionaram com sua aparência renovada.

Comentários ressaltavam sua beleza e charme, destacando-o como "a coisa mais linda do universo" e expressando admiração por sua estética.Além dos elogios ao novo look, os fãs também celebraram o retorno de Vitão às redes sociais após um período de ausência.

Sua volta foi recebida com entusiasmo, demonstrando o apoio contínuo de sua base de fãs. No entanto, o retorno do cantor também reacendeu lembranças de uma polêmica ocorrida no ano anterior. Em 2023, Vitão enfrentou acusações de negligência da paternidade por parte da modelo Suelen Gervásio, que alegou que o cantor não estava assumindo suas responsabilidades como pai de sua filha.

Essa controvérsia gerou debates intensos nas redes sociais e na mídia, colocando o cantor sob os holofotes de uma maneira negativa. Agora, com seu retorno e nova aparência, Vitão busca deixar esses episódios para trás e focar em sua carreira musical.