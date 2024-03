Ator brasileiro, Thiago Tambuque está em longa-metragem rodado nos EUA

O ator Thiago Tambuque, natural de Santos, hoje divide o trabalho, e a casa, entre Los Angeles e São Paulo. Isso, porque ele estreia no streaming dos Estados Unidos e Brasil com o longa norte-americano Skyfly, e protagoniza o espetáculo Conexão, na capital paulista.

Atuando profissionalmente desde os 17 anos, Thiago não é estranho aos palcos e a TV, e está pronto para deixar sua marca também na sétima arte.

"Participar desse filme foi uma das experiências profissionais mais desafiadoras que eu tinha tido até então. Primeiramente, porque eu nunca havia trabalhado num filme antes. Depois, pelo idioma. O balanço geral, no entanto, foi muito positivo. Acho que cresci profissionalmente e aprendi", conta Tambuque.

O filme acompanha um grupo de paraquedistas que precisa disputar com outro por uma zona de salto, mas de um jeito nada convencional: formando um time de hóquei. O longa estreia em 18 de abril no Brasil na Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play.

Na produção, o brasileiro interpreta Thiago, personagem com quem divide o nome e a nacionalidade. Para o ator, dar vida a alguém tão parecido com ele se mostrou um grande desafio, mas diferenças fundamentais o ajudaram a delimitar os limites entre um e outro.

"Falar dele é quase como falar de mim, a começar pelo fato de que temos o mesmo nome, mas entre as diferenças, ele tem um leve mau humor e uma energia de "macho alfa" que aumenta nos momentos de atrito. Não se poupa de dar seus tapas com luva de pelica, mas na maior parte do tempo é ele quem traz seus amigos para a realidade, com comentários sóbrios e pertinentes", define Tambuque.

Além das aulas de inglês, Thiago, que tem 24 anos de carreira, precisou "se virar nos 30", como todo bom brasileiro, para aprender outra habilidade fundamental do seu papel: jogar hóquei, esporte praticado com patins. "Não tínhamos dublês para as partidas de hóquei, então tive aulas de patinação", brinca.

Brasileiro Thiago Tambuque estreia no streaming (foto: Eber Teles/ Divulgação)

Conexões

Se de um lado o drama é apenas uma parte de Skyfly, em Conexão, espetáculo teatral protagonizado por Thiago Tambuque, o drama é quase um personagem próprio, e a superação acaba sendo um tema em comum entre os dois projetos.

"A história de como Conexão aconteceu é, por si só, uma história de superação. No ano passado, decidi passar uma temporada no Brasil durante a greve de atores e roteiristas que acontecia nos Estados Unidos. Tive uma reunião com a minha então agente e iríamos traçar estratégias para que eu pudesse retomar minhas atividades profissionais por aqui, mas os resultados foram decepcionantes. A frustração toda virou motivação, e depois de criar o conceito do espetáculo, foram Abyara Santoro e Lídia Gasque, autores do espetáculo, que abraçaram a ideia junto comigo e cá estamos nós", lembra Thiago.

A peça propõe não apenas um estudo do personagem, mas da psiquê humana e como ela pode ser influenciada por eventos marcantes. Thiago, que atua há anos como acrobata e ator no Circu la Trupe, LED Entertainment e como parte do Duo Aria, viu no seu conhecimento circense uma forma de expressar a visão abstrata de Conexão.

Conexão fica em cartaz até 4 abril, no Teatro União Cultural, em São Paulo.