BBB 25 terá inscrição em duplas; vale amigos, parentes e casais

Faltam pouco menos de 30 dias para o fim do BBB 24, mas a produção do reality anunciou nesta quinta-feira (28/3) novidades sobre a próxima edição, que marcará a 25ª temporada do programa e as inscrições serão realizadas em duplas.

As duplas, contudo, devem ser de pessoas que se conhecem bem, e que são "fortemente conectadas por um laço", de acordo com a TV Globo. Ou seja, duplas de melhores amigos, tias e sobrinhos, mães e filhas, casais, irmãos, primos, avós e netos.

As inscrições ainda não estão abertas, e mais detalhes sobre as datas devem ser revelados em breve durante o BBB 24, mas foi anunciado que será necessário apenas uma inscrição com os dois CPFs dos participantes no gshow. Além disso quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazê-lo novamente com outra pessoa.

Pessoas que moram em cidades diferentes também podem se inscrever juntas para o programa, mas precisam escolher a mesma cidade para as seletivas regionais, porque precisam estar no mesmo local.

Outros detalhes sobre como será a dinâmica das duplas no BBB 25 serão anunciadas em breve.