Os noveleiros de plantão podem comemorar: a TV Globo trará de volta uma das suas ‘novelas proibidas’ a partir do próximo mês. Trata-se de ‘Em Família’, trama de Manoel Carlos, que será disponibilizada no Globoplay, no mês de abril.

A trama, protagonizada por Bruna Marquezine, Gabriel Braga Nunes e Julia Lemmertz, fará parte dos resgates da plataforma no próximo mês.

‘Em Família’ se tornou proibida na TV Globo após sua passagem conturbada pelo horário das 21 horas. Além de derrubar os números da faixa, a novela enfrentou alguns sérios problemas nos bastidores, principalmente envolvendo a atriz Bruna Marquezine.

A história de ‘Em Família’ gira em torno do romance dos primos Laerte (Gabriel Braga Nunes) e Helena (Julia Lemmertz), que acaba em tragédia no passado. Anos depois, a filha de Helena, papel de Bruna Marquezine, acaba se envolvendo com o antigo amor da sua mãe.

Reprodução/Gshow

O post Globo surpreende e traz de volta novela das 21h proibida foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.