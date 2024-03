2K anuncia novo jogo da franquia 'Borderlands'

A 2K confirmou nesta quinta-feira (28) a aquisição da Gearbox pela Take-Two, que também é dona da Rockstar Games e da 2K, depois de uma negociação com o Embracer Group.

Com a venda por US$ 460 milhões, agora a Take-Two é dona não só de Borderlands, mas também, de Duke Nukem, Risk of Rain, Brothers in Arms e Homeworld. A notícia vem com um comunicado da empresa, publicado no site oficial da empresa, que informa que a Gearbox já trabalha em um novo jogo da franquia Borderlands.

“Nossa aquisição da Gearbox é um momento empolgante para a Take-Two e fortalecemos o nosso talento criativo e portfólio de propriedade intelectual, incluindo a franquia Borderlands” disse Strauss Zelnick, CEO da Take-Two sobre a compra da Gearbox, já demonstrando seu interesse na franquia de jogos de tiro.

O presidente da 2K, David Ismalier ficou muito feliz em receber o estúdio sob o selo da Take-Two. “Com quase 20 anos trabalhando juntos, a Gearbox participou integralmente em nosso sucesso, nos dando a habilidade única de criar experiências de entretenimento interativo que possuem personagens amados, novos mundos emocionantes e jeito engraçado de se contar histórias. Estamos emocionados em dar boas-vindas a Randy Pitchford e sua equipe de desenvolvedores na 2K, e já estamos visando lançar inúmeros projetos no futuro com nossos colegas”.

Por fim, Ismalier confirmou que a Gearbox já trabalha em um possível Borderlands 4. “Nós amamos fazer parceria com a Gearbox em todas as sequências da franquia Borderlands e estamos animado de estar em pleno desenvolvimento do próximo título da série”, encerrou o presidente da 2K.



O acordo entre o Embracer Group e a Take-Two será finalizado em junho de 2024. Borderlands 4 ainda não tem uma data de lançamento confirmado, mas a franquia vai receber um filme nos cinemas ainda este ano, chegando em 9 de agosto deste ano.