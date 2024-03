‘Cabeça de ozempic’: entenda o termo e a causa da expressão que viralizou

O termo ‘cabeça de Ozempic’ virou um dos assuntos mais falados nas redes sociais nessa semana após as cantoras Maiara, da dupla com Maraísa, e Mari Fernandez compartilharem o emagrecimento e os usuários afirmarem que a perda ocorreu pelo uso de medicamentos, como Ozempic e similares. Os fãs usaram a expressão ao apontar que, após emagrecer, as cabeças das artistas estão com tamanho desproporcional ao corpo.

Veja:

meu jesus cristo poderoso ela só tá cabeça. as pessoas tomam essa porra de ozempic e viram um funko pop https://t.co/Kr0YApBgJV — cyntia (@coelhoobrancoo) March 26, 2024





Para a PHD em endocrinologia e metabologista Elaine Dias JK, a desproporção foi causada por um emagrecimento muito rápido com perda de músculos.

“Normalmente não acontece essa desproporção, é um emagrecimento proporcional quando é o emagrecimento saudável. O que pode ter acontecido com a Maiara e a Mari, se elas usaram de fato, é que foi um emagrecimento muito rápido e provavelmente perdeu muito peso às custas de músculo”, explica a especialista.

“Então ela perdeu muito músculo, ficou um corpo muito fininho e por isso aconteceu essa desproporção”, acrescenta.

Elaine explica que o Ozempic “não diferencia o que é gordura e o que é músculo, porque ele nem atua diretamente neles” e por isso pode ter essa perda grande de massa magra.

“Ele (Ozempic) atua em uma região chamada hipotálamo, que tem o centro da fome, da saciedade e do gasto energético calórico basal. Atua nos receptores desses locais e diminui a fome, aumenta a saciedade e a pessoa começa a comer menos. O problema é que as pessoas comem menos proteínas e isso faz com que percam músculo”, argumenta.

No entanto, um acompanhamento médico pode auxiliar no emagrecimento que preserve os músculos, o que a endocrinologista chama de “emagrecimento verdadeiro”..

“Por isso é importante o acompanhamento médico, principalmente com endocrinologista e metabologista, justamente para isso não ocorrer, de eliminar apenas gordura. Para ser um emagrecimento de fato, emagrecimento verdadeiro, a gente elimina só gordura”, explica.

“No caso da Maiara e da Mari, se usaram o medicamento, elas não emagreceram, elas perderam peso e foi gordura e músculo porque elas fizeram uma restrição calórica muito grande e diminui muito as proteínas”, conclui Elaine.