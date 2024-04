Grávida, cunhada de Teló desabafa sobre depressão: "Pior da minha vida"

Gabi Luthai utilizou as redes sociais neste último final de semana, e desmentiu os rumores de que Pietro, seu filho com Teo Teló, teria nascido. A cunhada de Michel Teló, que celebrou mais um ano de vida no sábado (30), comentou sobre o quadro de depressão que sofre em meio a gestação.

"Oi, gente, tudo bem? Pietro não nasceu. Na verdade, a depressão anda me vencendo nos últimos dias. Nessas horas eu não tenho muito o que fazer, prefiro me isolar. Respirar fundo. Obrigada pelas felicitações", iniciou ela, através do Instagram.

"Pior da minha vida"

"Ironicamente tá sendo o pior aniversário da minha vida, justo num momento tão especial. Tô tentando separar as sensações. Daqui uns dias eu volto, quando eu estiver normal. Agora não tenho muito a somar com vocês. Beijos, Gabi", escreveu a cunhada de Michel Teló, nos stories.

Em tempo, Gabi Luthai está gestante de oito meses, fruto do casamento com Teo Teló, com quem se casou em 2022, e estão juntos há 10 anos. O anúncio, por sua vez, foi feito em dezembro do ano passado.

Gabi Luthai (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Grávida, cunhada de Michel Teló desabafa sobre depressão: "Pior da minha vida" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.