Samantha Jones atualmente pode ser vista como Zinha, da novela Renascer, em que interpreta uma personagem que vive o processo de descobertas da própria sexualidade - (crédito: Fábio Rocha/Globo) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail





Samantha Jones atualmente pode ser vista como Zinha, da novela Renascer, em que interpreta uma personagem que vive o processo de descobertas da própria sexualidade. Na vida real, a atriz é bissexual assumida, e namora com a também atriz Manu Morelli.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista contou que precisou iniciar sessões de terapia para superar os conflitos internos como processo de autoaceitação. "Faço terapia há alguns anos, então alguns conflitos estão resolvidos, outros não. Em relação a minha sexualidade, tudo certo. Sou bissexual. Morar numa cidade pequena me gerava medo de não ser aceita", disse a artista, que foi criada em Senhor do Bonfim, sertão de Salvador.

A atriz de Renascer, por sua vez, apontou a importância da rede de apoio da família. "Meus pais me deram apoio, então foi mais fácil me desvincular dos meus medos e passar por isso de forma mais leve", declarou Samantha Jones, que fez revelações inéditas sobre o atual relacionamento homoafetivo.

"É uma relação muito gostosa. É muito prazeroso ter uma pessoa ao meu lado que, além de eu admirar como artista, me inspira por ser quem é", derreteu-se a artista. Sincera, Samantha não descarta se casar e ter filhos com namorada: "Acho o máximo oficializar a união. Gostaria de chamar os amigos e fazer o enlace simbolicamente. Ter filhos também é uma coisa que a gente quer que aconteça, independentemente da forma que for", contou.

Samantha Jones e a namorada, Manu Morelli (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Bi, atriz de ‘Renascer’ faz revelações inéditas sobre namoro com outra mulher foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.