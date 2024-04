Grávida, Leandra Leal comenta sobre possível papel no remake de "Vale Tudo"

Leandra Leal, que atualmente pode ser vista na reprise da novela Cheias de Charme (2012), recentemente anunciou que está grávida pela segunda vez. Apesar disto, a atriz reagiu aos rumores de que estaria no remake de Vale Tudo, que estreia no ano que vem, no horário das nove da Globo.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a artista teria sido sondada para interpretar Heleninha Roitman, filha da grande vilã, Odete Roitman. Na primeira versão, a filha da icônica personagem interpretada por Beatriz Segall (1926-2018), foi encarnada por Renata Sorrah.

Em entrevista ao jornal Extra, Leandra Leal comentou em torno da possibilidade. "Eu ainda não fui convidada, mas amaria fazer. É Heleninha Roitman, né? Renata Sorrah, ídolo-mor! Seria incrível! E adoro fazer novela, adoro o alcance que esse produto tem, a troca com o público", disse ela.

Leandra Leal anuncia que está grávida: "Família crescendo""Vou continuar trabalhando até quando aguentar. Se alguém quiser me escalar com barrigão mesmo, estou aí (risos)", brincou Leandra, que está longe das novelas desde que fez uma participação especial como ela mesma, em Babilônia (2015).



