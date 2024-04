Bianca Bin dispara contra boatos por sumiço das novelas

Bianca Bin abriu o jogo sobre como lida com os rumores de que não gosta de trabalhar. A atriz, que está afastada das novelas desde que realizou uma participação especial em Terra e Paixão (2023), não emplaca nenhum papel fixo desde O Outro Lado do Paraíso (2017).

"Acham que sou preguiçosa"



Em entrevista ao podcast Embrulha sem Roteiro, a artista contou que recebe convites para novos trabalhos, mas recusa por sentir uma necessidade de sair de sua própria zona de conforto. "As pessoas acham que eu sou preguiçosa, que não gosto de trabalhar porque eu vivo recusando novela. Não é sobre isso, é sobre querer diversificar um pouco", iniciou.

"Eu fiquei dez anos fazendo novela, numa alta produtividade, alta demanda, e protagonista. Gravava seis dias, descansava um, e nesse um, decorava 50 páginas de texto. A cabeça não para", disse Bianca Bin, que apontou a decisão de ter participado da novela das nove, antecessora do remake de Renascer, atualmente em cartaz no horário nobre global.

"Senti essa necessidade de sair dessa zona de conforto, me aventurar e diversificar no teatro. O teatro sempre foi minha paixão, eu comecei a fazer querendo tá no palco e de repente o audiovisual me pegou. Sou muito grata, jamais vou cuspir nesse prato, construí minha carreira ali. Sinto que estava ficando esgotada dessa demanda de TV", explicou a atriz.

