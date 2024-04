Show de stand-up que reúne drag queens e comédia tem apresentação no DF

Sucesso por todo o país, a produção Gongada drag chega a Brasília no sábado (6/4), às 19h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A performance reúne várias drags e o apresentador Bruno Motta em uma mistura de stand-up com programa de auditório e realities shows. Os ingressos custam a partir de R$125 e são vendidos no site Ingresso Digital. Não recomendado para menores de 16 anos.



O apresentador e produtor do evento, Bruno Motta, é um dos pioneiros na comédia stand-up no país e um dos criadores do Furo MTV. “Inacreditável o quanto foi rápida a aceitação do público para esse projeto. Criamos algo que não existia: um espetáculo fixo de comédia e drags, uma aula de bom humor fora da boate. É um grande momento para a arte drag no Brasil”, ressalta Motta, em nota. Na capital federal, a “gongada” de honra será Lindsay Paulino, famosa por seus programas no Multishow e vídeos na internet. Ela será acompanhada das drags Frimes, Shannon Skarllet, Pikineia, Desirée Beck, e dos comediantes Fernando Pedrosa e Babu Carreira.



Gíria comum no universo drag, gongar significa fazer piada de alguém em público. Nos palcos, a ideia virou comédia e deu origem ao espetáculo. A Gongada drag é uma fusão entre o estilo "roast" de comédia e a energia criativa das drag queens do Brasil. O evento reúne comediantes e drag queens de programas como Drag Race Brasil e Caravana das Drags.