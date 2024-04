Anime Summit celebra os 30 anos de 'Os Cavaleiros do Zodíac'

Nos dias 18 a 21 de abril, a convenção de anime e cultura asiática Anime Summit está de volta para celebrar os 30 anos de Os Cavaleiros do Zodíaco e homenagear o renomado mangaká Akira Toriyama. O evento será no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade das 11h às 22h. Com uma programação completa, contará com artistas nacionais e internacionais, jogos, gastronomia e diversas atrações para os fãs de anime e cultura geek.



Nesta edição haverá uma área de cinema da Anime Onegai, um espaço para o público assistir a diversos animes gratuitamente em uma sala com capacidade para 3 mil pessoas. Entre os destaques estão Shaman King Flowers, Aria — The Animation e Hikaru no Go. O evento contará com uma variedade gastronômica com mais de 17 operações na praça de alimentação.

O espaço contará também com karaokê, registro de uma marca no Mural de Grafite e a vila medieval. Quem quiser jogar RPG ou board games poderá concorrer no campeonato e-sports, jogar vários videogames e conhecer lançamentos na exposição de jogos indies. Para o público maior de idade, nas madrugadas de sábado e domingo, a partir das 23h, o Anime After Party 2024 trará uma programação adulta. Os ingressos serão vendidos à parte e também estarão disponíveis no Sympla.



Serviço

Anime Summit

De 18 a 21 de abril, das 11h às 22h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (Eixo Monumental). Ingressos a partir de R$ 30 (+ taxa) no Sympla.