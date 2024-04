BBB: relembre a edição em que o paredão passou de duplo para triplo

Após a formação do paredão na noite de terça-feira (3/4), Davi e MC Bin Laden se enfrentam na primeira berlinda dupla do BBB 24, uma dinâmica que nem sempre é usada nas temporadas do programa. Os paredões duplos surgiram na primeira temporada do BBB, mas foi no BBB 8 em que eles deixaram de ser únicos, dando espaço para as berlindas triplas e outras dinâmicas que movimentam o reality até hoje.

O BBB 8 veio após a vitória de Diego Alemão na 7ª edição. Na época, o brother formou um trisal com Fani e Íris e passou por um paredão duplo com Íris, semanas antes de vencer a competição. Muitos associam que foi este paredão entre Alemão e Íris que causou a criação dos paredões triplos.

As berlindas duplas são históricas no BBB porque, normalmente, envolvem dois extremos: ou grandes aliados ou grandes rivais, e sempre movimentam as votações. A chegada do paredão triplo mudou essa dinâmica e tornou as votações menos previsíveis.

Como foi o primeiro paredão triplo da história?

O BBB 8 começou como todas as edições anteriores, com alguns paredões duplos no começo da temporada. Contudo, na terceira formação de paredão, uma reviravolta mudou a dinâmica da semana.

Gyselle foi indicada pela berlinda de surpresa pelo eliminado da semana anterior, Galego. Assim, a dinâmica da semana seguiu o formato original com um indicado pela líder Thalita, Alexandre, e a mais votada da casa que foi Thatiana. Alexandre foi o primeiro participante a ser eliminado em um paredão triplo.

Na semana seguinte, uma nova dinâmica foi apresentada no BBB 8 e segue sendo usada até hoje na casa mais vigiada do Brasil: o Big Fone.

O telefone tocou pela primeira vez na casa e emparedou de forma direta Bianca, que acabou no paredão com Fernando (indicado pelo líder) e Thalita (a mais votada da casa), esta última acabou eliminada.