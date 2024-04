Netflix libera trailer da sua nova série 'Garotos detetives mortos'

Nesta quarta-feira (3/4), a Netflix divulgou o trailer da nova série Garotos detetives mortos. O elenco conta com George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson, Jenn Lyon, Briana Cuoco, Ruth Connell, Yuyu Kitamura, Lukas Gage e David Iacono. Com oito episódios ao todo, a produção estreia no dia 25 de abril no streaming.

A história foca nos protagonistas Edwin Payne e Charles Rowland, "o cérebro" e "a força" por trás da agência Garotos detetives mortos. Os dois são jovens que nasceram em décadas diferentes, mas que se encontraram após a morte e se tornaram melhores amigos. Junto com outros fantasmas, eles irão solucionar mistérios do reino mortal e farão de tudo para permanecerem juntos, incluindo escapar de bruxas malignas do inferno e até mesmo da própria Morte.

Baseada na prestigiada série de quadrinhos de mesmo nome, Garotos detetives mortos foi adaptada para as telas por Steve Yockey, que escreveu o primeiro episódio e atua como showrunner ao lado de Beth Schwartz. A produção é uma derivação de Sandman, outro show de sucesso da plataforma. A série é produzida pela Berlanti Productions e pela Warner Bros Television.



*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel