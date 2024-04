Depois de 16 anos desde o lançamento, Estômago ganha sequência com nome Estômago 2 — o poderoso chef. Nesta quarta-feira (3/4), foram divulgados o pôster e o teaser do filme. Com distribuição da Paris Filmes e produção da Zencrane Filmes, o longa estreia no dia 15 de agosto nos cinemas.

Na nova história, o personagem Raimundo Nonato, extremamente talentoso na cozinha, consegue conquistar uma posição confortável ao se aproximar dos poderosos da prisão. Nonato cozinha com requintes de alta gastronomia para o diretor, para o líder dos presidiários e para os carcereiros. Mas tudo se complica quando o mafioso italiano Dom Caroglio chega para disputar o controle da penitenciária.

Dirigido por Marcos Jorge, o longa é uma coprodução Brasil-Itália, rodada nos dois países e falado nos dois idiomas. O elenco conta com João Miguel, Nicola Siri, Paulo Miklos, Guenia Lemos, Marco Zenni e Violante Placido. O filme também tem a participação especial do rapper Projota e do ator italiano Vincent Riotta.