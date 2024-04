Sofrendo de saudade de Maria Santa (Duda Santos), o coronel acreditará que a única chance de poder revê-la, é se livrando do juramento do "corpo fechado" que fez quando chegou em Ilhéus - (crédito: Reprodução/TV Globo) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Nos próximos capítulos de Renascer, após enfrentar uma série de decpecções com os filhos José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e também com a atual esposa, Mariana (Theresa Fonseca), José Inocêncio (Marcos Palmeira) decidirá desistir de tudo, mas acabará se deparando com um grande mistério.

Sofrendo de saudade de Maria Santa (Duda Santos), o coronel acreditará que a única chance de poder revê-la, é se livrando do juramento do "corpo fechado" que fez quando chegou em Ilhéus. Ele, então, decidirá ir até o local onde cravou seu facão, disposto a retirar o objeto e, assim, acabar com tudo.

José Inocêncio se depara com grande mistério em Renascer

Quando chegar aos pés do jequitibá-rei, entretanto, José Inocêncio tomará um susto. O produtor de cacau perceberá que o facão não está mais ali e ficará bastante preocupado.

"Mas era para estar aqui… Aos teus pés… Foi aqui que eu finquei o meu facão… Aqui eu plantei minha alma… Aos teus pés, jequitibá-rei… Não foi, não? Não podem ter mexido nele… Ou então… Nem eu nem você estaria mais aqui", dirá ele, referindo-se ao fato de que o juramento também protege a vida da árvore.

José Inocêncio, por sua vez, passará a desconfiar de seus próprios aliados, já que nenhum de seus inimigos, supostamente, sabem do juramento que ele fez. Os principais suspeitos serão Mariana e João Pedro, que têm motivos de sobra para arrancar o facão. O mistério, no entanto, perdurará por diversos capítulos na novela.

O post Renascer: Após decepções, José Inocêncio decide desistir de tudo e se depara com grande mistério foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.