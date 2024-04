Apresentadora da Globo revela ter descoberto doença que a fez ganhar 25 kg

Patrícia Ramos abriu o coração sobre a mudança radical proporcionada em sua vida, desde que foi diagnosticada com quadro de endometriose há quatro anos, e passou a adotar um estilo de vida mais saudável, que a tornou musa fitness nas redes sociais.

Através do Instagram, a influenciadora, que se tornou apresentadora da Globo, contou ter recebido o diagnóstico em 2020, e chegou a pesar 50 kg. "Achava que por ser magra, não sofreria nenhum tipo de problema", relembrou ela, que era sedentária, e possuía altos índices de açúcar no sangue.

Com os cuidados na saúde, Patrícia Ramos passou a investir em treinos diários, e aumentou em torno de 25 kg de massa magra. "Minha médica foi bem realista e falou: ‘Pat, agora a sua vida mudou. A doença vai te fazer entender que a prática de exercícios físicos vai te ajudar a tratá-la, vai ser bom para a sua saúde em vários aspectos e também para a sua autoestima. Você só precisa conciliar a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação para a gente ter sucesso no tratamento da doença'", relembrou.

Diante do novo hábito, a apresentadora da Globo contou que passou se alimentar regularmente, e reorganizou os horários. "Hoje em dia, 22h30, no máximo, tenho que estar em casa porque preciso dormir cedo, pois no dia seguinte tem treino", contou Patrícia.

