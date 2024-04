Terceira edição do Foto BSB está com inscrições abertas até maio

O projeto Foto BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília é inteiramente dedicado ao fotojornalismo no Brasil e a programação aborda diversas temáticas de forma híbrida em uma combinação de eventos presenciais e on-line totalmente gratuitos. Os conteúdos estão sendo publicados na galeria virtual no canal do Youtube do projeto e serão lançados até dia 25 de agosto.

O conteúdo on-line é chamado de Pílulas do Festival Online e contará com doze vídeos exibidos quinzenalmente no Youtube. As Pílulas vão apresentar encontros entre fotógrafos e teóricos de várias partes do mundo com o duplo propósito de ativar o canal do festival e ampliar a divulgação do projeto presencial em agosto de 2024.

As inscrições podem ser feitas até 31 de maio e o tema é Resiliência: Habitar na Emergência Climática, voltada para fotojornalistas que possuam um ensaio documental sobre crise climática, moradia e mudanças. Cada ensaio deve conter no mínimo cinco fotografias e no máximo 30 relacionadas à temática. O autor do ensaio que melhor traduzir a convocatória será selecionado para participar de uma mesa on-line e ganhará um prêmio de R$ 800. O resultado sai dia 1º de julho.

Serviço



FOTO BSB – III Festival de Fotojornalismo de Brasília

Inscrições de 25 de março a 31 de maio de 2024. Lançamento das Pílulas do Festival Online: 24 de março (domingo) às 19 horas no Canal YouTube.com/festivalfotobsb. Convocatória com inscrições em bit.ly/ConvocatoriaFotoBSB2024