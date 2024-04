Camilla Camargo estrela musical da Broadway inspirado em Cindy Lauper

Enquanto a irmã, Wanessa Camargo, ainda colhe os frutos de sua marcante passagem pelo Big Brother Brasil 24, Com seu talento lapidado nos palcos teatrais, Camilla Camargo retorna aos holofotes em 2024 em uma produção de peso: Kinky Boots.

Conhecida por suas atuações em peças como Caros ouvintes, espetáculo que saiu duas vezes na revista Veja como o mais bem avaliado de São Paulo, e na montagem nacional de Zorro, que estrelou ao lado de Jarbas Homem de Melo, a goiana de 38 anos agora assume o papel de Nicola no musical vindo da Broadway.

A estreia está marcada para 29 de maio no Teatro Liberdade, São Paulo, sob o comando de Rodrigo Alfer. Com músicas e letras de Cyndi Lauper, intérprete das icônicas Girls just wanna have fun, Time after time e True colors e vencedora dos prêmios Grammy, Emmy e Tony, e libreto escrito por Harvey Fierstein, também agraciado com o Tony Awards, a produção reserva uma experiência inesquecível.

Celebrando a diversidade, amizade, o inigualável poder da criatividade, e a superação, e com base em eventos reais, a trama, que já foi vista por mais de 2 milhões de pessoas em 11 países, é baseada no aclamado filme de 2005 de Geoff Deane e Tim Firth, que por sua vez se inspirou em eventos reais.

Kinky Boots narra a envolvente jornada de Charlie Price. Ao herdar a fábrica de sapatos de seu pai, ele se encontra à beira da falência. Determinado a salvar o legado familiar, Charlie forma uma parceria inesperada com Lola, uma diva dos palcos e drag queen. A produção é uma explosão de cores, música e brilho.

Nill Marcordes, Camilla Camargo, Kayky Brito e José Trassi no filme A caipora (foto: Divulgação)

Cinema



Além dessa performance, Camilla Camargo é uma das protagonistas do longa-metragem A caipora, thriller nacional que mistura investigação policial e sobrenaturalidade, e conta com atores como Kayky Brito, Nill Marcondes e José Trassi.

A filha do meio de Zezé di Camargo agora interpreta Débora, uma investigadora da polícia civil que solicita transferência para a delegacia onde Douglas (Kayky Brito) trabalha. À medida que se aproximam, a personagem se destaca por sua sagacidade e comprometimento com a profissão, ao mesmo tempo em que demonstra traços de transtorno borderline principalmente no que tange sua vida afetiva.

Após uma trilha na mata, dois jovens são encontrados mortos e as circunstâncias em que tudo se encontra deixam tanto o investigador Douglas, quanto o seu amigo e delegado resoluto Vladimir (Nill Marcondes), em estado de perplexidade, mesmo com tantos anos de experiência. Tudo isso ganha dose extra de mistério quando boatos sobre um suposto feitiço lançado pelos indígenas locais para invocar a Caipora ganham força. Durante o decorrer da história, novos desdobramentos e assassinatos acontecem e os três policiais desempenham papel crucial na busca por pistas.

A trama, que acaba de ter suas gravações iniciadas numa aldeia indígena real, em Guarulhos, promete uma fusão de suspense, investigação criminal e elementos sobrenaturais.

Camilla, por sua vez, tem reforçado sua capacidade de transitar entre os mais diversos gêneros. Em sua última incursão nas telonas, no drama Travessia, a artista deu vida à Marina, uma jovem festeira usuária de drogas que se envolve com um traficante vivido por Caio Castro, o filme, que conta com Chico Diaz como protagonista, ainda teve um desafio a mais colocando a goiana Camilla para interpretar uma soteropolitana.

Outros de seus trabalhos recentes são o sitcom #PartiuShopping, comédia comandada por Tom Cavalcante, uma participação em Intervenção, produção atualmente disponível na Netflix em que viveu a jornalista Luiza Bastos, e dezenas de espetáculos teatrais, muitos deles em que também pôde usar outro de seus atributos: o canto.







< >