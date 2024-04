Solteira, Jojo Todynho faz revelações sobre uso de brinquedos eróticos

Jojo Todynho utilizou as redes sociais nesta última quarta-feira (10/4) e compartilhou algumas dicas para suas seguidoras. A cantora, que está solteira desde o fim do namoro com Renato Santiago, incentivou o uso de vibradores e outros brinquedos sexuais.

Através do Instagram, a estudante de Direito aconselhou aquelas que estão sofrendo por homens, e mostrou dois tipos de vibradores para estimular o auto prazer delas. "Fica se coçando, ‘ai porque eu vou para date’… não vai para date nenhum! Porque daqui a pouco está fazendo trend: ‘Tipo de homem que eu não gasto, não sei o quê’… Vou te apresentar duas coisas que você vai amar e você não vai para date nenhum, porque amanhã você trabalha!", iniciou ela.

"Depois fica ‘ai, eu gastei o meu óleo, porque eu gastei meu perfume, porque eu me depilei à toa’. Não precisa! Aqui nós temos a florzinha, o cravo e a rosa. E temos o famoso Jorge Torugo!", disse Jojo Todynho.

"Amor, aqui você conhece a Lua de Cristal rápido e vai dormir. Ora, pede a Deus para te libertar dos seus pecados, e amanhã é um novo dia. Para de loucura! Boa noite", finalizou ela.

