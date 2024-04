Show histórico do rapper BK será transformado em turnê nacional

Após show histórico na praça da Apoteose, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, o rapper BK levará a mesma apresentação memorável para outras capitais. Nesta quinta-feira (11/4), o artista anunciou que a turnê intitulada Icarus: A apoteose será realizada em São Paulo, no dia 13 de julho. Com exclusividade, o Correio conseguiu a confirmação de outras três cidades que também receberão o novo show: Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre.

A edição paulista será sediada no Espaço Unimed e marca o primeiro evento próprio do cantor em um dos maiores palcos da cidade de São Paulo. As entradas começam a ser vendidas na próxima segunda-feira (15/4), às 12h, no site da Ticket360. As informações sobre as vendas de ingressos das demais cidades serão divulgadas em breve.

A turnê do quarto álbum de BK já passou pelas principais capitais do Brasil em mais de 60 apresentações e alcançou notoriedade internacional ao passar por 5 países e 7 cidades em 11 dias: Lisboa, Porto, Coimbra, Madrid, Paris, Londres e Dublin. Agora, a série de shows de nova roupagem terá três horas de duração e realizará um passeio maior pela carreira do artista, além de o estabelecer como um fenômeno nacional.

BK está há mais de 10 anos no meio artístico, a discografia do rapper é aclamada tanto criticamente quanto pelo público e o coloca como um dos maiores artistas do segmento na atualidade. O último disco lançado, Icarus, é o principal da carreira do músico até o momento, com mais de 200 milhões de reproduções.

