Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (18/4)

Não se trata de ser bem ou malsucedido, se trata de viver de acordo com os fluxos oscilantes de vida nos quais tu experimentas ser - (crédito: Pixabay/Reprodução)

O ânimo é oscilante



Data estelar: Lua Vazia das 9h01 até 11h11

Rejeita sumariamente a obrigação de seres uma pessoa bem-sucedida, porque o ânimo é oscilante e, mesmo havendo uma agenda artificial que te reduz a uma engrenagem que precisa continuar cumprindo suas funções a despeito de não se sentir bem, tu podes navegar com naturalidade nessa oscilação, porque essa é tua real realidade, e não o artifício que tenta te convencer de que tu devas ser sempre uma pessoa bem-sucedida, te castigando com o medo de não te sentires assim.



Não se trata de ser bem ou malsucedido, se trata de viver de acordo com os fluxos oscilantes de vida nos quais tu experimentas ser, e de entender que, quanto mais tentares te ajustar a um artifício, menos vida terias para viver, porque teu tempo se esvairia cumprindo rituais e liturgias para as quais tu não sentes nenhuma inclinação.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os recursos estão todos por aí, é necessário aprender a os colocar ao seu serviço e os utilizar da forma mais sensata possível, ciente de que sua alma cultiva grandes pretensões para o futuro. O futuro começa agora.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada será como antes, nunca mais! A alma não teme o desconhecido, teme se desapegar do que conhece para se lançar à aventura de abraçar o mundo e ampliar seu repertório de atitudes, criando novos laços e relacionamentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muito do que você idealiza neste momento levará bastante tempo e empenho para ser posto em prática, mas continua valendo a pena você fazer essa aposta a longo prazo, já que o cenário do mundo precisa mudar também.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas que se agregaram ao seu caminho de forma irrevogável não são nada sequer parecido com o que você imaginava ou desejava, mas apresentam credenciais à altura das necessidades que precisam ser resolvidas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A vida, com seus jeitos misteriosos, empurra você decididamente no sentido de um destino bastante diferente do que você imaginava, e a essa altura do jogo não há como voltar atrás, mas aceitar o movimento e se adaptar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O futuro se apresenta através da imaginação e de certas pistas que a realidade atual oferece, mas nada além disso. No entanto, é suficiente para sua alma se entusiasmar e querer se lançar à aventura. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É justamente porque as pessoas imaginam que a verdade esteja sempre do lado de suas preferências e simpatias que ninguém acaba se entendendo, e impõem a visão de que a verdade não exista, que seja relativa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É hora de tirar da teoria a questão de que as pessoas, quando juntas, são mais fortes do que separadas, e começar a agir de forma prática nesse sentido, se desapegando da urgência de que os resultados sejam imediatos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Este é um momento de sua vida que encerra inúmeros potenciais, sementes de um futuro desejável. Como toda semente, só desenvolverá todo seu potencial se houver cuidado e atenção para que tudo proceda como deve ser.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Formule seu futuro com entusiasmo, e mantenha os pés afirmados no princípio da realidade insuperável, para evitar que as fantasias contaminem os sonhos possíveis e desejáveis. Futuro entusiasta.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

São coisas demais acontecendo ao mesmo tempo, é como se não fosse possível assimilar tudo, ciente de haver muita questão importante em andamento. Cuide para não entrar em colapso, mantenha uma atenção serena.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dá trabalho mudar o rumo, e você não deve se precipitar nesse sentido, porque ainda é necessário conservar várias coisas como estão, antes de conseguir produzir a reviravolta que sua alma anseia, em busca de alívio.