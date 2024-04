É Tudo Verdade divulga programação de curtas-metragens em streaming

A 29ª edição do É Tudo Verdade, festival internacional de documentários, disponibilizou os curtas-metragens da Competição Brasileira no streaming Itaú Cultural Play até dia 30 de abril. A plataforma é gratuita e dedicada ao cinema e ao audiovisual brasileiro. Basta se cadastrar na plataforma, também de forma gratuita.

O festival teve programação em São Paulo e no Rio de Janeiro, apresentando 77 longas, médias e curtas-metragens de 34 países. A mostra deu um destaque a produções voltadas para o universo literário com documentários sobre Luis Fernando Verissimo e Fernanda Young.



Além dos curtas da Competição Brasileira, o festival incluiu na programação da plataforma o curta Paraíso, Juarez, de Thomas Farkas. Obra integrante da categoria Retrospectiva Brasileira, o documentário sobre o pintor Juarez Paraíso descreve a montagem de painéis na entrada do Cinema Tupi, em Salvador, explicando seu significado.

Nove curtas estão no streaming, todos no eixo documental e produzidos em 2023. São eles Aguyjevete Avaxi’i, Até onde o mundo alcança, A edição do Nordeste, Noite das garrafadas, As placas são invisíveis, Sem título #9: Nem todas as flores da falta, Serão, Sertão, América e Utopia muda.