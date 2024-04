BBB 24: cinco pontos que explicam a vitória de Davi

Após 100 dias de competição, Davi Brito foi escolhido como o campeão do BBB 24 e faturou o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior prêmio da história do programa. Um dos favoritos desde o começo, Davi sempre esteve entre os fortes candidatos ao prêmio e desbancou todos os concorrentes.

Mas o que explica a vitória dele no BBB? O Correio listou cinco motivos que podem indicar os motivos para o brother ter recebido 60% dos votos.

Entrada pelo Puxadinho

A entrada de Davi no programa foi um dos grandes fatores que contribuiu para o favoritismo do público. Ao contrário de personagens marcantes da edição como Fernanda ou Beatriz, Davi participou de uma nova dinâmica, o chamado Puxadinho, do qual oito pessoas foram escolhidas para entrar da casa.

Enquanto seis deles foram escolhidos para entrar no BBB 24 por decisão dos outros participantes, Davi e Isabelle foram eleitos pelo público para entrar na casa. Como prêmio, os dois estavam imunes para o primeiro paredão da edição.

O favoritismo de Davi surgiu dali, da chamada dele de 30 segundos em que se apresenta e revela ser um motorista de aplicativo.

O BBB vinha de temporadas em que os participantes do grupo Pipoca não tinham tanta "sede" de ganhar provas do programa ou até mesmo do prêmio em dinheiro da final, focando bastante em se tornar influenciadores após o BBB. Isso explica os motivos do público do reality ter focado em votar para que pessoas que lutassem mais pelo prêmio.

Virais nas redes sociais

Assim como a vinheta de Davi do Puxadinho viralizou, as redes sociais dele também foram muito comentadas antes dele entrar na casa. De acordo com o próprio, ele criou um Instagram para participar do BBB.

Uma das fotos, talvez a mais comentada, era a dele em uma piscina, com as mãos no bolso, e com isso, Davi foi ganhando apoiadores.

eu ainda sou fascinado pela foto do davi de mão no bolso NA PISCINA pic.twitter.com/agU6CfQfqa January 31, 2024

Enredo que recebeu de outros participantes

Ao longo do BBB, Davi mostrou que não ficaria calado quando algo o incomodasse. Ele teve várias brigas na casa, com sete pessoas diferentes: Nizam, Lucas Buda, MC Bin Laden (duas vezes), Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Leidy Elin e também com Beatriz, sua então aliada, na reta final do BBB.

Contudo, o brother foi alvo de fofocas equivocadas em vários momentos, o que fez com que o público ficasse do seu lado. Os famosos VAR, nas edições do BBB, mostravam que as narrativas criadas por outros participantes não eram tão verdadeiras quando pareciam.

Um exemplo foi o papo de Davi com MC Bin Laden e Lucas Buda, onde o baiano falou sobre querer que pessoas que precisassem do prêmio vencessem o BBB. No entanto, Bin e Lucas passaram a informação para frente de que ele não achava que Camarotes mereciam vencer o BBB.

Isso garantiu ainda mais um favoritismo do público uma vez que ele estava sendo visto como um "injustiçado" nessa questão.

Pesou também para o público a noite em que ele quase desistiu do BBB, por se sentir sozinho e não compreendido na casa, e só não apertou o botão de desistência porque ele não estava disponível.

Brigas e confusões

Como dito antes, Davi foi um dos que mais movimentou o BBB no quesito briga. Das confusões mais marcantes da edição, apenas a de Alane e Fernanda (do "chora bonequinha") não contou com Davi.

Vindo de duas edições sem muitos embates (BBB 22 e BBB 23), o público queria mais dos participantes neste quesito e Davi também se beneficiou no tópico do render entretenimento para se manter na casa.

?????? MESMA SEQUÊNCIA DE FATOS



- Davi fala que Bin é manipulador

- BIN altera o tom de voz

- BIN parte pra cima de Davi

- Calabreso pede calma e segura BIN que estava escalando a briga

- BIN incita dizendo "Você acha que eu tenho medo de você?"

- Davi responde: "Porque? Você… pic.twitter.com/EcSXi7d4U5 — Careca (@carecaviu) March 26, 2024

Falta de um rival a altura

O BBB 24 também não teve pessoas que pudessem bater de frente com Davi no favoritismo. Alguma das postulantes foram Fernanda, que era muito querida nas redes sociais, mas também tinha muitos haters, e Beatriz, que conquistou um favortismo no começo do programa, mas foi o perdendo ao longo da edição.

Desde o começo, não era possível ver alguém que pudesse mobilizar tantos votos para eliminar Davi, o que demonstra como era preciso um grande outro personagem, que conseguisse vencê-lo. O que não ocorreu.