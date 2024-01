BBB 24: Davi é o primeiro participante que nasceu após estreia do BBB 1

Em apenas uma semana de programa, Davi Brito foi um dos participantes que mais chamou a atenção do público do Big Brother Brasil 24. De escolhido por voto popular, entre os nomes do 'Puxadinho', até ir para dois paredões seguidos, o nome dele esteve em alta nas redes sociais.

Entretanto, um outro fato surpreendeu os internautas. Com 21 anos, Davi nasceu em 25 de agosto de 2022, o que significa que nasceu após a estreia e fim do BBB 1, que começou em 29 de janeiro do mesmo ano. Além disso, o motorista de aplicativo também nasceu após a segunda edição do programa, que estreou na TV em 14 de maio e foi finalizada em 23 de julho.

Ele é o primeiro participante da história do programa a entrar na casa do BBB sem estar vivo em suas primeiras edições.

Trajetória no BBB

Apesar de só ter pouco mais de uma semana de programa, Davi foi um dos personagens principais do BBB 24.

A trajetória dele começou na véspera da estreia da edição, quando foi escolhido pelo público para entrar na casa. Ele fez parte do 'Puxadinho' e foi o mais votado com (60,94%) entre sete homens que disputavam uma vaga no programa.

Com a decisão do público, Davi passou pelo primeiro paredão com um colar de imunidade. Já na segunda semana, foi um dos indicados na dinâmica 'Na mira do líder' pelo então líder Rodriguinho. Dentre os três indicados, Rodriguinho escolheu Davi para o segundo paredão da edição.

Davi sobreviveu ao segundo paredão da edição com 52,15% dos votos para ficar. Na data, Thalyta foi a eliminada, com 22,71%, enquanto Juninho ficou no segundo lugar 25,14%.

Contudo, na mesma noite de seu retorno do paredão, ele foi novamente indicado para outro. Após a votação, Davi integrou o paredão ao lado de Beatriz e Pizane.

Dois dias depois, saiu vitorioso ao lado de Bia com a eliminação de Pizane. Davi teve 63,21% dos votos, enquanto Beatriz teve 28,44% e Pizane apenas 7,66%.