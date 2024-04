Em "Família é tudo", Nina Frosi celebra a quarta parceria com Daniel Ortiz

Quando um trabalho compartilhado tem bons resultados, é natural que essa equipe (dupla, trio, ou mais integrantes) deseje repetir a jornada juntos. Esse parece ser o caso do novelista Daniel Ortiz, que faz questão de ter alguns nomes nos elencos de todas as suas obras.

Acumulando sucessos consecutivos com Alto astral (2014), Haja coração (2016) e Salve-se quem puder (2020), o autor não abriu mão de ter em Família é tudo, a nova aposta das 19h na Globo, alguns desses talismãs. Emendando a quarta empreitada, a atriz Nina Frosi surge, agora, como Bia.

"Daniel escreve novelas populares, leves, cheias de humor e com emoção. Ele sempre se mantém conectado ao público. É sempre um prazer fazer parte de um projeto dele. Eu só posso agradecer e dar o melhor melhor para merecer essa confiança, não somente do Daniel, mas também do Fred Mayrink, que vem me dirigindo em todas essas produções", declarou a carioca de 38 anos, que também atuou em Araguaia (2010) e Orgulho e paixão (2017).

Na nova novela, Bia é a melhor amiga da mocinha da vez, Vênus, interpretada por Natália Dill, de quem é confidente, e trabalha na Todos Humanos, uma fundação para ajudar jovens carentes. "Ela é uma pessoa muito solar e divertida", explica Nina que, na produção anterior, também começou como amiga da protagonista, Luna (Juliana Paiva), mas, no decorrer da trama, tornou-se rival.

"Gabi não era bem uma vilã, né? Ela não tem culpa de ter se apaixonado pelo namorado da amiga quando todos achavam que ela estava morta", defendeu a intérprete da personagem que, em Salve-se quem puder, declarou-se ao namorado da melhor amiga. Gabi pensava que Luna morreu num furacão em Cancún, o que liberaria Juan (José Condessa) para viver o novo amor. “Ela se apaixona pelo namorado da melhor amiga, que ‘morreu’, mas se sente culpada por isso, reluta, até não conseguir mais esconder. Gabi já o conhece há tempos e, com a convivência após a morte da Luna, seus sentimentos mudam", argumentou a atriz, à época, ao Próximo Capítulo.

Nina Frosi (foto: Sergio Baia/Divulgação)

Eulália

Além das novelas da Globo, Nina Frosi ainda pode ser vista como protagonista do filme de suspense Eulália, disponível na Prime Video. O longa, do qual ela ainda é produtora executiva, está sendo exibido em diversos festivais pelo mundo e lhe rendeu prêmio de Melhor Atriz do Berlim Indie Film Festival, na Alemanha, e do New York International Film Awards, nos EUA. A produção arrematou também o título de Melhor Filme Latino do Cannes World Film Festival. "Meu primeiro projeto de longa independente, feito na raça, com baixo orçamento, tendo amigos queridos e talentosos na equipe e no elenco", contou ela, que, além de protagonizar, também assina a produção executiva.

"Pude acompanhar toda a construção de roteiro também, desde o início, e isso ajudou a ver a Eulália desde o nascimento da personagem e toda sua história, que é de uma mulher simples, que vive um casamento abusivo, com dificuldades financeiras também, mas encontra forças para lutar pela sua independência e felicidade. No caminho, sua mãe fica entre a vida e a morte e então surge um dilema que coloca em dúvida seu caráter. Eulália tem conquistado prêmios pelo mundo, o que nos deixou muito felizes, provando que é possível entregar qualidade quando se ama o que faz", finalizou Nina, que é formada em teatro e cinema pela Casa de Artes de Laranjeiras (CAL).

Nina Frosi e Cássio Reis em cena do filme "Eulália" (foto: Divulgação)