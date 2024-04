Davi Brito entrou para o grupo dos 24 vencedores do Big Brother Brasil, nesta terça-feira (17/4). Favorito desde o começo da edição, o baiano teve 60,52% dos votos na final. No entanto, a vitória continua longe do recorde de maior vitória em uma final com três participantes, que continua com Juliette, vencedora do BBB 21, com 90,15%.

Outros dois vencedores tiveram porcentagens maiores do que a de Juliette, no entanto, foram finais com apenas dois participantes. Em 2012, Fael Cordeiro venceu a edição com 92%, e em 2007, Diego Alemão venceu com 91%.

Relembre as porcentagens de todos os vencedores do Big Brother Brasil:

BBB 1 - Kleber Bambam

Somando mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Kleber Bambam foi o primeiro campeão do BBB e na época, conseguiu cativar o público com o seu bom humor e o seu jeito simples de jovem do interior. Sua grande marca registrada no programa foi um pouco exótica, Bambam tinha uma amiga especial, Maria Eugênia, uma boneca feita com uma vassoura. No fim, Kleber levou o prêmio com 68% dos votos em uma final tripla.

BBB 2 - Rodrigo Leonel "Caubói"

Conhecido como "Caubói", Rodrigo Leonel participou de uma edição com muitos jogadores cotados ao favoritismo, mas o Brother conseguiu conquistar o público e foi o vencedor da edição com 65% dos votos.

BBB 3 - Dhomini

“Perseguido” pelo vilão da edição, Dhomini teve muitos desafios e enfrentou um paredão ao lado da namorada Sabrina Sato. A final do programa foi disputada entre ele e a baiana Elane, Dhomini acabou levando a melhor com 51% dos votos e consagrou-se campeão.

BBB 4 - Cida

A ex-babá Cida fez história na trajetória do BBB ao ser a primeira mulher a conquistar o posto de vencedora no programa. Cida conquistou o país com o seu perfil forte de mulher batalhadora, que começou trabalhar aos 12 anos de idade e entrou no BBB para tentar mudar de vida. No fim, Cida recebeu 69% dos votos na decisão final do programa.

BBB 5 - Jean Wyllys

Em uma edição marcada por diversas discussões e homofobia, o então professor, gay assumido, recebeu o apoio da comunidade LGBTQIA+ e venceu o programa ao disputar a final com Grazi Massafera e Sammy. O brother venceu o reality com 55% dos votos contra.

BBB 6 - Mara Viana

A segunda mulher a ganhar o prêmio máximo do BBB foi Mara, que conquistou o Brasil com seu jeito mãezona. A enfermeira entrou no programa com o sonho de conquistar o prêmio para pagar o tratamento da filha, que sofreu paralisia na infância e ganhou o programa com 47% dos votos.

BBB 7 - Diego Alemão

A final da 7ª edição do reality show teve o campeão com a maior porcentagem da história do programa quando a final era com apenas dois jogadores. Com uma análise de jogo considerada impecável na época, Diego Alemão recebeu 91% dos votos.

BBB 8 - Rafinha Ribeiro

O músico viveu um paredão histórico, que contou com 75 milhões de votos. O brother ganhou o jogo com pouco mais de 50% dos votos em uma final mega apertada contra Gyselle Soares.

BBB 9 - Max Porto

Max disputou a final com Priscila Pires e Francine e levou o título com 34,85% dos votos, apenas 0,24 ponto percentual a mais do que a segunda colocada, Priscilla. A edição foi marcada pela estreia do quarto branco.

BBB 10 - Marcelo Dourado

Marcelo Dourado participou da 4ª edição, no entanto, foi eliminado com mais de 60% dos votos. O brother voltou na décima edição do programa e com uma visão de ex-jogador, conseguiu conquistar o público e levou a melhor com a mesma porcentagem que havia sido eliminada na primeira vez.

BBB 11 - Maria Melilo

A jogadora não era uma das mais queridas dentro do confinamento, mas sua personalidade agradou os telespectadores, conquistando o prêmio com 43% dos votos.

BBB 12 - Fael Cordeiro

O médico veterinário Fael teve o recorde de votos numa final dupla, alcançando a marca de 92% dos votos.

BBB 13 - Fernanda Keulla

A advogada Fernanda Keulla enfrentou um grande desafio em sua edição, disputar a final com o casal Nasser e Andressa, mas conseguiu levar a melhor com 62% dos votos.

BBB 14 - Vanessa Mesquita

Em uma final pela primeira vez formada apenas por mulheres, Vanessa Mesquita levou o prêmio com a porcentagem de 53%. A jogadora protagonizou um relacionamento com Clara Aguilar dentro da casa.

BBB 15 - Cézar Lima

Cézar Lima enfrentou cinco paredões ao longo da edição e conquistou o prêmio na final com 65% dos votos.

BBB 16 - Munik Nunes

A goiana Munik Nunes foi a vencedora mais jovem do BBB e alcançou o prêmio máximo com 19 anos e 61,59% dos votos.

BBB 17 - Emily Araújo

No ano de estreia do apresentador Tiago Leifert, Emily Araújo levou a melhor com 58% dos votos na final. Ela entrou no jogo com sua irmã gêmea Mayla Araujo, mas foi a escolhida para permanecer no jogo.



BBB 18 - Gleici Damasceno

Gleici venceu com 57% dos votos. A participação dela ficou marcada pelo retorno de um "Paredão Falso".



BBB 19 - Paula Von Sperling

Paula teve uma participação polêmica no programa e foi apontada como racista em diversos momentos dentro da casa. No entanto, a advogada venceu a temporada com 61% dos votos após uma amiga, favorita para vencer o programa, ser expulsa na reta final.

BBB 20 - Thelma Assis

Na primeira edição que contou com a participação de famosos, a médica Thelma Assis venceu a edição com 44% dos votos, dividindo o pódio com suas amigas de casa Rafa Kalimann e Manu Gavassi.



BBB 21 - Juliette Freire

Em uma final mais que histórica, Juliette Freira ganhou o programa com 90,15% contra dois famosos, Camila De Lucas e Fiuk. Ao longo do programa, a paraibana se fortaleceu com os ataques dos rivais, trazendo uma fanbase em cima de sua fama de injustiçada.

BBB 22 - Arthur Aguiar

Arthur foi o primeiro integrante do camarote a vencer o BBB. O ator e cantor ficou com 68,96% dos votos.

BBB 23 - Amanda Meirelles

A médica foi a campeã da edição com 68,9% dos votos. Amanda levou para casa o maior prêmio do BBB até sua edição, R$ 2,88 milhões.

BBB 24 - Davi

Na edição mais recente, o baiano venceu o programa com 60,52% dos votos na final contra Isabelle e Matteus.