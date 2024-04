Que Madonna é a rainha do pop, isso todo mundo sabe. Dona de uma carreira recheada de sucessos, como Hung up, La isla bonita e Material girl, a cantora se consagrou como uma das maiores performers de todos os tempos. E, para coroar os 40 anos de carreira de Madonna, o Grupo Editorial Record vai lançar a biografia Madonna: uma vida rebelde, escrita pela jornalista Mary Gabriel.

A obra estará disponível no Brasil às vésperas de 4 de maio, data em que a cantora realizará o último show da turnê comemorativa The celebration tour, em um palco especialmente montado para a ocasião, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Madonna: uma vida rebelde é resultado de uma pesquisa profunda sobre a vida e influência que a cantora exerceu — e continua a exercer — na indústria da música. Voz de uma geração, Madonna foi pioneira e responsável por abrir portas para que futuras artistas pudessem se inspirar na música feita por ela. A obra foi indicada como livro do ano pelo Sunday times, além de biografia do ano pelo The Guardian e melhor livro do ano sobre música pelo The Telegraph.

Para além dos 40 anos de carreira, Madonna moldou a música pop com o lançamento de discos icônicos e faixas que continuam virais nas pistas de dança ao redor do mundo. Para o show de 4 de maio, canções como Nothing really matters, Everybody, Into the groove e Burning up podem ser esperadas pelos fãs mais aficionados pela rainha do pop.