Cantor Lukinhas anuncia lançamento do novo álbum, 'Pagode urbano'

Nesta quinta-feira (18/4), o cantor Lukinhas anunciou o seu novo álbum Pagode urbano. Após o sucesso do EP Deluxo, o artista se consolidou como uma das principais figuras do pagode urbano, vertente musical do pagode que mistura elementos do rap, pop e música urbana. Com a participação de Vitão, Pablo Bispo e Gica, o disco estreia dia 28 de abril nas plataformas digitais.

Com seis canções inéditas, o álbum também chega com um conteúdo audiovisual gravado na comunidade Asa Branca, terra natal do músico. “Quando eu era mais novo, achava que pagode era coisa de adulto, por conta da linguagem. Até que um dia ouvi Palavras de amigo, do Thiaguinho com o Rodriguinho, e isso mudou minha percepção”, conta Lukinhas, em nota, sobre como decidiu trabalhar na música mesclando diferentes estilos. O novo álbum apresenta uma estética que se diferencia do pagode tradicional ao abordar temas do cotidiano com uma linguagem acessível, que reflete as experiências e emoções do público jovem.

O carioca já teve 15 milhões de plays no Spotify e 19 milhões de visualizações no Youtube pela a música Posturada — ao vivo. Além das parcerias deste novo trabalho, Lukinhas já gravou com Pabllo Vittar, Suel e Lucas & Orelha. Ele também já atuou como compositor e produtor dos hits Sintomas de prazer, de Ludmilla, A queda, de Gloria Groove, e Fé, de IZA.