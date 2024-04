Em meio às polêmicas com a ex-companheira Mani, Davi Brito, campeão do BBB 24, recebeu uma grande homenagem dos fãs na segunda-feira (22/4). Um vídeo dele com os dizeres "Davi nós te amamos" foi exibido na Times Square, em Nova York.

O momento organizados por fãs foi divulgado pelo perfil oficial dele no X (antigo Twitter), com a legenda: " Um bom dia com nosso DAVI NA TIMES SQUARE em New York. O homem disparou".

O termo "Davi na Times Square" figurou, inclusive, entre os termos mais comentados no X ao longo de segunda-feira (22).

Um bom dia com nosso DAVI NA TIMES SQUARE em New York. O homem disparou!!!!! ????????? pic.twitter.com/36XdSXGnP2 — Davi Brito ???? (@davibritof) April 22, 2024

Como ter vídeo na Times Square

A divulgação de vídeos como os de Davi na Times Square, é feita nas telas da TSX Broadway, um prédio de 46 andares que é coberto por telões, localizado ao lado das escadarias da Brodway, um dos pontos turísticos da cidade. O aluguel do "espaço" por 15 segundos custa US$ 40 (aproximadamente R$190) e pode ser feito por meio do aplicativo da TSX.