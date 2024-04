Ex de Davi tem mais seguidores do que 23 dos 26 participantes do BBB 24

Mani Reggo caiu no gosto do público. Na foto publicada no dia da final do BBB 24, ela apoiou, mais uma vez, o então companheiro Davi - (crédito: Instagram @manireggo/Reprodução)

Mani Reggo, que ficou conhecida por ser companheira do campeão do Big Brother Brasil 24 Davi Brito, desbancou 23 dos 26 participantes da edição deste ano em número de seguidores no Instagram. Com 6,6 milhões de pessoas que a acompanham na rede social, ela é mais popular do que artistas que participaram, como Wanessa Camargo, Rodriguinho e MC Binn. Além disso, ela tem mais seguidores do que dois finalistas, Isabelle (6 milhões) e Matteus (4,9 milhões).

Mani só não está à frente de Vanessa Lopes (15,1 milhões), que já entrou na casa com 13,6 milhões de seguidores; Davi (10,1 milhões) e Yasmin Brunet (7,1 milhões).

A cozinheira e empreendedora baiana se tornou um dos nomes mais conhecidos do Brasil após acompanhar a trajetória de Davi no programa, demonstrando apoio para ele.

No entanto, o número de seguidores disparou após especulações de término do relacionamento de Mani e Davi tomar as redes sociais, principalmente depois do ex-brother afirmar, em entrevista após a vitória, que apenas estava conhecendo a influenciadora — mesmo morando com ela há quase dois anos. O término foi apontado pelo jornalista Luis Bacci, na quinta-feira (18/4), que disse ter informações confiáveis de que o casal não estava mais junto.

No sábado (20/1), Mani fez um desabafo sobre como se sentia ao ouvir sobre o relacionamento por meio de programas televisivos e notícias. Davi, em resposta, fez duas publicações nas quais se declarou para a companheira e pediu desculpas.

Na terça-feira, um trecho do programa Altas Horas que vai ao ar no sábado viralizou nas redes sociais. Nele, Davi confirma o término e conta detalhes de como a relação acabou.

Veja ranking:

Vanessa Lopes - 15,1 milhões

Davi - 10,1 milhões

Yasmin Brunet - 7,1 milhões

Mani Reggo - 6,6 milhões

MC Bin Laden - 6,2 milhões

Isabelle - 6 milhões

Beatriz Reis - 5,2 milhões

Alane - 4,9 milhões

Matteus - 4,9 milhões

Wanessa Camargo - 4,8 milhões

Rodriguinho - 4,4 milhões

Fernanda - 2,6 milhões

Deniziane - 1,5 milhão

Giovanna - 1,5 milhão

Giovanna Pitel - 1,5 milhão

Marcus Vinicius - 1 milhão

Raquele - 1 milhão

Lucas Buda - 985 mil

Lucas Pizane - 811 mil

Lucas Luigi - 755 mil

Leidy Elin - 622 mil

Michel - 333 mil

Nizam - 289 mil

Juninho - 219 mil

Thalyta - 218 mil

Maycon - 111 mil