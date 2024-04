O melhor da animação ‘Sociedade da virtude’ chega à Max em maio

A animação brasileira Sociedade da virtude chega à plataforma de streaming Max no dia 3 de maio. Após conquistar os telespectadores no canal Adult swim, a Max recebe uma seleção de 12 episódios do seriado em seu catálogo.

Criada em 2017 pelo roteirista Ian SBF e ilustrada por Thobias Daneluz, Sociedade da virtude conta a história dos super-heróis brasileiros Pantera Ruiva, Tenente Patriota, Salamandra Branca e Majestosa. Com muito humor ácido, críticas e referências à cultura pop, os personagens da animação vivem na cidade fictícia Megalópolisville e são dublados por grandes nomes do audiovisual como Guilherme Briggs, na voz da Pantera Ruiva.

A mesma seleção de episódios que estreia na Max em maio vai ao ar no especial Best of Sociedade da Virtude no canal Adult swim de segunda a sexta, às 22h40; aos sábados, às 22h45; e domingos, às 22h40.