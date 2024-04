Só Pra Xamegar comemora 21 anos de história com show em Sobradinho

A banda de forró Só Pra Xamegar (SPX) comemora 21 anos de carreira com show marcado para celebrar a data. Popular em Brasília, o grupo fará uma apresentação no sábado (27/4), no Garden Bar, em Sobradinho, a partir das 21h. O Só Pra Xamegar foi formado em 2003 e, desde então, tornou-se um dos mais renomados no cenário do forró no Centro-Oeste.

Eles dividem o palco com convidados especiais como Danilo Lira, Encosta Neu, Roni e Ricardo, Felipe Nunes, Dj Nilo e Paulinho Vasconcellos. O vocalista Diogo Henrique e o músico Bruno Rios são os comandantes do projeto. Com um repertório diversificado, o SPX conquistou fãs em todo o Brasil e se tornou referência para muitos artistas do gênero.

Com um forró contagiante, o SPX vai tocar grandes sucessos da banda, como Cachaça e cabaré, Já que tudo acabou e Lua de mel de solteiro. Além disso, a apresentação promete surpreender o público com algumas novidades e participações especiais.

Serviço



Aniversário 21 anos — Só Pra Xamegar

Sábado (27/4), às 21h, no Garden Bar (Quadra 03 conjunto 02 Loja 06, Sobradinho). Ingressos a partir de R$ 15 + taxa do Sympla. Evento para maiores de 18 anos.