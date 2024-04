Garry’s Mod vai ter que remover 20 anos de conteúdo da Nintendo do jogo

O time de advogados da Nintendo não descansa. Em mais um caso de direitos autorais, a empresa requisitou que o estúdio Facepunch Studios retirasse do ar todos as modificações (mods) em Garry 's Mod que envolvam algum personagem ou conteúdo da empresa.

A informação é da Insider Gaming, a Facepunch disse que a Nintendo veio diretamente até a empresa requisitando que o conteúdo da gigante japonesa fosse removido, o que será uma grande tarefa já que o estúdio tem 20 anos de conteúdo publicado pelos jogadores em seus servidores. Chegou ao ponto do estúdio pedir para os próprios jogadores removerem o material com direitos autorais do jogo, devido a sua enorme quantidade.

Garry’s Mod é um dos jogos mais famosos da Steam, sendo lançado juntamente com outros clássicos da plataforma, como Portal, Team Fortress, Left 4 Dead e Half Life, mas sobretudo por ser um playground para os jogadores dando liberdade extrema de criação de modos, skins e objetos dentro do jogo, servindo como um enorme hub de modificações da comunidade da Steam.