Jhoninha Medeiros Big Band sobe ao palco do CTJ Hall nesta sexta

Nesta sexta-feira (26/4), a Casa Thomas Jefferson recebe a Jhoninha Medeiros Big Band para marcar a comemoração de duas datas importantes: o aniversário de Brasília, que acaba de completar 64 anos, e o mês do jazz, comemorado nos Estados Unidos.

O show também é parte da comemoração da Thomas pelos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Os laços entre as duas nações são tão fortes que os EUA foram o primeiro país a fixar as instalações da representação diplomática em Brasília, ainda em construção, em fevereiro de 1960, quando o então presidente norte-americano, Dwight Eisenhower, veio a Brasília para uma visita oficial.

O evento ainda marca o lançamento do álbum Jhoninha Medeiros Big Band — Vol 1, como celebração de 15 anos de trabalho do músico em Brasília. A banda tem no repertório ritmos que englobam samba, ijexá, baião e frevo, em um diálogo com os lendários ritmos clássicos do jazz americano, como swing, balada, smooth jazz, funk e pop.

Serviço



Concerto de jazz de Jhoninha Medeiros Big Band

Nesta sexta-feira (26/4), no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada franca.