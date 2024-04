'Rainbow Six Siege: LCQ' definirá última vaga brasileira para o Major Manchester

A primeira etapa da Blast R6: Liga Brasileira coroou a equipe FaZe Clan como campeã invicta e classificou a E1 Sports e a Furai para o Blast R6: Major Manchester. Agora, as equipes brasileiras não classificadas disputam a quarta vaga no torneio internacional por meio do Last Chance Qualifier (LCQ), que teve início na quinta-feira (25/4).

W7M Esports, Black Dragons e Vivo Keyd Stars, que foram eliminadas durante o mata-mata da Blast R6: Liga Brasileira, classificaram-se automaticamente para o LCQ junto com MIBR, Team Liquid, Ninjas In Pyjamas, E1 Academy e Fluxo, que precisaram garantir as vagas por meio da Open Qualifier League — jogando contra equipes do Tier 2.



O Last Chance Qualifier começa direto na fase de playoffs com eliminação única. Todas as séries acontecerão no formato de melhor de três partidas, e a final decidirá a quarta vaga para o Blast R6: Major Manchester, no domingo dia 28 de abril.

Confira abaixo a tabela de jogos e horários do torneio:

Quinta-feira (25/4)



Série 1 - 13h - W7M Esports 2 x 0 E1 Sports

Série 2 – 16h - Team Liquid 2 x 0 MIBR



Sexta-feira (26/4)



Série 3 - 13h - Black Dragons 2 x 0 Ninjas In Pyjamas

Série 4 – 16h - Vivo Keyd Stars 0 x 2 Fluxo



Sábado (27/4)



Série 5 - 13h - W7M Esports x Team Liquid

Série 6 –16h - Black Dragons x Fluxo



Domingo (28/4)



Série 7 - 16h – Vencedor da Série 5 x Vencedor da Série 6



As disputas do torneio acontecem nos estúdios da Webedia, em São Paulo, e serão transmitidas pelo canal de Rainbow Six do YouTube e da Twitch.



*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes