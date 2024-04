Gamescom latam BIG Festival anuncia finalistas no prêmio de 'Melhor Jogo: Brasil'

A gamescom latam BIG Festival anunciou 9 dos 10 jogos finalistas do prêmio de Melhor Jogo: Brasil. O comitê selecionou diversos jogos entre os 474 títulos de estúdios brasileiros que foram registrados no evento. Neste ano, o BIG Festival ocorre dentro da gamescom latam, e recebeu um número recorde de jogos inscritos: 922 jogos de 74 países que concorrem em diversas categorias.

Para Gustavo Steinberg, CEO da gamescom latam e BIG Festival, o recorde quebrado reflete o aumento da indústria no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil e na América Latina. “Ano após ano estamos quebrando recorde de jogos inscritos no BIG Festival, mas o que mais cresce proporcionalmente é o número de estúdios latino-americanos, que estão cada vez mais empenhados na produção de jogos e, consequentemente, estão fortalecendo cada vez mais o setor de desenvolvimento de jogos na nossa região”.

“Os investimentos estão aumentando e a cada evento vemos mais títulos da América Latina sendo selecionados para as principais categorias do BIG Festival", completa o CEO.

A premiação conta com 19 categorias no geral. Todos os vencedores receberão um troféu para eternizar na memória a conquista, enquanto os ganhadores das categorias Melhor Jogo, Melhor Jogo: Brasil e Melhor Jogo: América Latina ganharão uma premiação adicional de R$ 5 mil e o vencedor de Melhor Jogo: Voto Popular receberá um troféu e um prêmio de R$ 3 mil.



Confira abaixo a lista com os jogos finalistas para Melhor Jogo: Brasil já revelados:

9 Kings - Sad Socket

Astro Pig - Garoa Studios



Bem Feito - oiCabie / QUByte Interactive



Immortal Mantis Revenge - Bitlife Studio



Momodora: Moonlit Farewell - Bombservice / PLAYISM



NULLPTR - Jeferson Silva



Pocket Bravery - Statera Studio / PQube



The Posthumous Investigation - Mother Gaia Studio



Zet Zillions - OTA IMON Studios / Raw Fury



O nome do 10º jogo finalista da categoria será revelado em breve.

Todos os jogos selecionados para a gamescom latam BIG Festival estarão disponíveis para serem testados no evento presencial e, alguns deles, poderão ser testados gratuitamente online. A cerimônia de premiação será dividida em dois dias, em 28 e 30 de junho.

No dia 28, haverá a cerimônia das categorias técnicas, como: Melhor Som, Melhor Arte, Melhor Multiplayer, Melhor Narrativa, Melhor XR/VR e Melhor Gameplay, além das principais categorias, que são Melhor Jogo, Melhor Jogo: América Latina e Melhor Jogo: Brasil.

No último dia de gamescom latam, no dia 30, haverá a segunda parte da premiação com as categorias de Melhor Jogo Infantil, Melhor Jogo Estudante, Melhor Jogo Educacional, Melhor Jogo de Questões Sociais, Melhor Jogo Diversidade, Melhor Jogo Inédito e Melhor Jogo: Voto Popular. Já o prêmio de Melhor Pitch@gamescom latam, será dado após as apresentações do pitch e análise dos jurados presentes. A premiação terá transmissão oficial no canal da gamescom latam no YouTube.

A gamescom latam começa no dia 26 e vai até o dia 30 de junho, no São Paulo Expo. A primeira edição do evento na América Latina contará com a participação de várias publishers como Ubisoft e estandes de estúdios da Mad Mimic, Orube, HypeJoe Games e mais. O evento também contará com diversas palestras e painéis com convidados especiais, como a CipSoft, desenvolvedora de Tibia, área exclusiva da gamescom latam artists’ alley, meet & greet com influenciadores, board games e muito mais.

Além dessas atrações, no dia 26 de junho, acontecerá a gamescom latam countdown, com um show de abertura comandado pelo jornalista e apresentador Tiago Leifert. Durante uma hora, os apaixonados por jogos poderão acompanhar trailers de jogos AAA e títulos independentes que nunca foram vistos antes e entrevistas exclusivas comandadas pelo apresentador.

Ingressos para gamescom latam

O segundo lote de ingressos já está disponível no site oficial do evento. Os preços variam de R$ 100 (meia-entrada) a R$ 200 (inteira) para visitas únicas. Há a opção do ingresso social, que custa R$ 120, e inclui uma doação de R$ 10 já incorporada ao valor final do ingresso para a AbleGamers Brasil, ONG que combate o isolamento social e promove acessibilidade por meio de jogos. Os fundos arrecadados serão usados para tornar a gamescom latam mais acessível aos visitantes. A opção do combo de ingressos já está esgotada.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori