Davi, campeão do BBB 24, rebate ataque dos haters sobre polêmica com Mani Rego

Davi Brito, campeão do BBB 24, rasgou o verbo em torno das críticas que passou a receber em virtude do fim do relacionamento com Mani Rego, logo após sua participação no reality show.

Durante participação no Domingão com Huck, da Globo, exibida no último domingo (28), o ex-motorista de aplicativo alfinetou os haters de plantão, e afirmou que a polêmica sobre o relacionamento não irá tirar o seu valor como campeão.

"Quando você sai, você bombardeado de informações. Eu tinha no máximo 56 seguidores e sai com 10 milhões. Foi a primeira bombardeada que eu tinha tomado. É a primeira bomba que falei: ‘epa, que negócio é esse que tá acontecendo comigo'", iniciou Davi. "Minha cabeça começou a se transformar. Eu fiquei confuso, em estado de choque e falei: ‘o que está acontecendo com minha vida?’. Pra quem rodava em aplicativo e agora é campeão do Big Brother, foi uma série de informações que vim recebendo", explicou o ex-BBB.

Sem papas na língua, Davi rebateu os críticos de plantão. "O resto é fofoca para tirar o meu valor. Acho que é um movimento: o Davi acertou tanto no programa, que vamos bater para acabar com ele, deixá-lo em depressão. Mas, vou ser aqui fora o mesmo que fui no programa. Assim como derrotei Golias na casa, vou derrotar aqui fora", pontuou o campeão do BBB 24.

