Madonna usa "dublê" e confunde público em ensaio para show no RJ

O público que estava na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (3/5), foi surpreendido com a aparição de uma loira no palco da The Celebration Tour, que se parece com Madonna. Porém, logo foi revelado que se tratava de uma dublê da rainha do pop. O ensaio é para a preparação do show marcado para este sábado (4/5).

O momento de frustração durou pouco, logo o público ficou animado e aproveitou as músicas tocadas no ensaio. Hits como Holiday e Erotica, fizeram parte do repertório.

Outra surpresa foi a aparição da cantora Pabllo Vittar, que também havia participado da passagem de som com Madonna na quinta-feira (2/5). Juntas, Pabllo e a dublê ensaiaram ao lado de ritmistas de uma bateria de escola de samba.



Madonna dá pista de homenagem a personalidades brasileiras

Madonna subiu ao palco em Copacabana, na noite de quinta-feira (2/5), para um ensaio da The Celebration Tour. Fãs que acompanhavam a passagem de som, vibraram com o sucesso Music enquanto algumas personalidades brasileiras passavam no telão, dando pistas de que haverá uma homenagem.

A música que ganhou arranjos com ritmos brasileiros, possivelmente homenageará ícones como: Pelé, Cacique Raoni, Marina Silva, Marta, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marielle, Abdias do Nascimento, Renê Silva, Daniela Mercury e outros.

Ela é brasileira! “Music” da Madonna com instrumentos de bateria de escola de samba na passagem de som na Praia de Copacabana. pic.twitter.com/AyaorvEZZ4 — BCharts (@bchartsnet) May 2, 2024

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes