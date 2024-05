Galpão 17 estreia noites de jazz gratuitas às quartas-feiras

A partir desta quarta-feira (8/5), o Galpão 17 será palco para o projeto Jazzera de boa, com músicas envolventes e contagiantes apresentadas em shows gratuitos para todos os públicos. A estreia do evento contará com a apresentação musical da banda O gig nunca visto, composta por Haniel Tenório no trompete, Alexander Raichenok no sax alto, Amaro Vaz na bateria, Abbel na guitarra, Ana Gabi no baixo e Felipe Fiuza na percussão.

O idealizador do Jazzera e trompetista do grupo musical, Haniel Tenório, conta que a ideia do evento surgiu após uma reflexão sobre as lacunas jazzísticas na cidade e a falta de lugares para os músicos se expressarem fora do plano piloto.

“O Galpão é mais acessível para o pessoal do Guará, Taguatinga, Samambaia, Cruzeiro e entorno. Um uber de ida e volta desses lugares para o Galpão dá o mesmo preço de um só de ida para o Plano Piloto. Além da proposta musical, o projeto também traz essa ideia de inclusão”, ressalta Haniel.

Com um repertório interativo, a banda ficará localizada no meio do Galpão para ter um contato com o público. Inspirado nas famosas rodas de sambas, Haniel escolheu o formato de rodas de jazz para as apresentações. “Em um momento do show, vamos fazer uma brincadeira com a plateia de adivinhar a música que estamos tocando. Quem acertar, ganha um drink ", diz.

O trompetista comenta que espera que o público e outros artistas se sintam inspirados com a acessibilidade do projeto: “O jazz surgiu em um contexto social no qual as pessoas não se comunicavam de forma igual e muitas vezes não tinham as ferramentas necessárias para tocar. Antes marginalizado e hoje elitizado, acredito que devemos usar todas as ferramentas possíveis para propagar o gênero na nossa cidade.”

Após a estreia, as noites de jazz continuarão todas as quartas-feiras de forma gratuita. Cada semana, a banda receberá um convidado diferente para se juntar a eles no palco em uma performance cativante.

Serviço



Jazzera de boa’

Nesta quarta-feira (8/5), a partir das 19h, no Galpão 17 (SMAS Área Especial G - Conjunto A - Lotes 16/17). Entrada franca.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel