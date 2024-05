Série da Netflix causa polêmica após cena de "nu frontal"

Uma cena da série britânica Um homem por inteiro, da Netflix, viralizou nas redes sociais e causou polêmica ao mostrar explicitamente um pênis ereto. No Reino Unido, a série e a empresa foram duramente criticadas.

No momento em questão, que ocorre no último episódio, o personagem Raymond Peepgrass, interpretado pelo ator Tom Pelphrey, 41, aparece completamente nu, com o pênis ereto, após tomar um remédio para disfunção erétil.

As críticas à cena surgiram porque não há aviso prévio sobre a nudez explicita. Segundo o portal britânico Daily Mail, essa seria a primeira vez em que uma produção de drama britânica quebrou o tabu do "pênis ereto" na TV. O veículo disse ainda que políticos conservadores ficaram incomodados com a cena.

A minissérie Um homem por inteiro estreou na Netflix no começo de maio. Ela é protagonizada por Jeff Daniels, que interpreta um magnata imobiliário na cidade de Atlanta, nos EUA.

Apesar de não conter um aviso mais direto sobre a cena em questão, a série conta com classificação indicativa de 16 anos, que tem alerta de conteúdo sexual, linguagem imprópria e nudez.



Veja o trailer da série