Ex-marido de Gisele, Tom Brady diz que piadas em 'Roast' afetaram seus filhos

No programa, a comediante Nikki Glaser afirma que o único erro do atleta, ex-jogador de futebol americano, na carreira foi incentivar a ex-mulher a praticar um esporte. - (crédito: Birmingham City / Divulgação)

Após participar de um Roast na Netflix, Tom Brady disse que não se inscreveria novamente. Em entrevista ao The Pivot Podcast, o atleta, ex-marido de Gisele Bündchen, admitiu que algumas piadas afetaram seus filhos. Brady foi o convidado principal do programa The Roast of Tom Brady, cuja proposta é de "zoar" o participante. A atração, que foi ao ar na Netflix neste mês de maio, envolveu vários comediantes e piadas que focaram principalmente no divórcio de Brady com Gisele.

"Tom Brady. Cinco vezes campeão do Super Bowl, uma carreira cheia de vitórias e touchdowns", diz ela. "A única coisa mais burra do que ter aceitado o convite para participar desse programa foi ter dito: 'Ei, amor, você deveria tentar praticar jiu-jitsu'", brincou, se referindo a Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu com quem Gisele estaria namorando atualmente.

Segundo o atleta, ele achou que a participação seria tranquila, mas ficou incomodado ao ver que afetou pessoas "com quem se importa". "Eu gostava quando as piadas eram sobre mim. Eu achei eles tão divertidos. Mas não gostei da maneira como elas afetaram meus filhos", admitiu Brady no podcast. "É a parte mais difícil".

"De certa forma, isso faz de você um pai melhor ao passar por isso", continuou. "Às vezes você é ingênuo. Você não sabe. Quando me inscrevi nisso? adoro quando as pessoas zombam de mim". "Eu vou ser um pai melhor daqui pra frente por causa dessa experiência", declarou.