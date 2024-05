Juliana Paes é mãe de gêmeos de pais diferentes em série da Netflix

A mais recente obra brasileira Pedaço de mim, produzida pela Netflix, chegará à plataforma ainda em 2024. O melodrama conta a história de uma mãe chamada Liana (Juliana Paes) que está grávida de gêmeos de dois pais diferentes: um deles é seu marido, interpretado pelo ator Vladimir Brichta, e o outro é um caso que ela gostaria de esquecer.

Pedaço de mim começa com um caso raro de superfecundação heteropaternal. A protagonista sonha em ser mãe e vê sua vida se transformar em vários sentidos, com mudanças que passam a impactar toda a família. No meio dessa situação, fica difícil saber se a personagem vai conseguir amar da mesma forma as duas crianças e manter igualmente as relações familiares.

A obra conta com a direção de Maurício Farias e produção da A Fábrica. Angela Chaves foi responsável pelo roteiro e criação. Pedaço de mim conta no elenco com nomes conhecidos como Jussara Freire, João Vitti e Felipe Abib. Ainda não há data oficial de estreia, mas o lançamento está marcado para este ano. Pedaço de mim reúne 18 episódios com uma única temporada e será lançado exclusivamente pela Netflix.