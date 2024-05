Kéfera aborda rumores de uso de anabolizantes após adotar vida fitness

Kéfera Buchmann, de 31 anos, voltou a viralizar nas redes sociais ao se dedicar quase integralmente à musculação e ao cuidado com o corpo. A youtuber, conhecida pelo humor e vídeos do dia a dia, agora se diverte com os memes sobre seu shape definido. Em entrevista à Quem, Kéfera abordou os boatos sobre uso de anabolizantes e falou sobre a mudança de vida que colocou sua saúde em primeiro lugar.

Buchmann explicou que, embora sua rotina fitness pareça recente para o público, ela cultiva esses hábitos desde 2016. "As pessoas estão vendo como algo mais recente porque eu voltei para a musculação no ano passado. Eu fiz musculação e ganhei muito corpo dos 13 aos 16 anos", contou. Nos últimos oito anos, ela se dedicou ao treino funcional, mais aeróbico, mas agora está firme na musculação, "pegando peso mesmo".

Os músculos torneados de Kéfera geraram discussões online, com alguns usuários especulando sobre o uso de anabolizantes. Sobre essas especulações, a influenciadora afirmou: "As pessoas acham muitas coisas. Se você falar ‘Ah, eu estou pura’, as pessoas não acreditam. Se eu falar ‘Não estou pura’, também não vão acreditar. Cada um vai achar o que quiser, e eu não tenho como ter controle sobre o que os outros pensam".

Com a nova rotina, Kéfera conquistou um novo público, muitos dos quais já eram do "rolê da academia". Ela descreve essa mudança de seguidores como positiva, destacando que não sente cobranças dos novos fãs. "Estou fazendo algo que me deixa bem, que não é para outra pessoa, é para mim". Além dos benefícios estéticos, Kéfera aponta uma melhora significativa na saúde mental desde que voltou à academia, usando o exercício físico não só para o corpo, mas também para o bem-estar mental.

Reprodução/ Instagram

