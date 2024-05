Bruno Mars: pré-venda Santander começa nesta terça-feira (21)

A pré-venda para os shows agendados em datas extras da turnê de Bruno Mars no Brasil começou na manhã desta terça-feira (21/5). A venda geral iniciará na quarta-feira (22/5). Os ingressos são para as novas apresentações no Rio de Janeiro, em Curitiba e em Belo Horizonte.

Para os shows de São Paulo, as vendas se iniciam às 9h no site da Ticketmaster e 11h presencialmente na bilheteria oficial. No Rio, os clientes poderão adquirir os ingressos às 11h no site e às 13h nos pontos de venda. Já em Curitiba e Belo Horizonte, a pré-venda online e física acontece a partir das 13h. E a venda geral será no dia 22 nos mesmos horários e canais da pré-venda.

Esta será a quarta visita do cantor ao país, que estreou em solo brasileiro no Summer Soul Festival em 2012 e retornou em 2017 com a aclamada turnê 24K Magic.

Esse show ganha um caráter especial, porque o cantor vai celebrar seu aniversário no Brasil. Ele completará 38 anos em 8 de outubro, no dia de sua apresentação em São Paulo.

Mudança de data

Duas cidades com shows programados tiveram suas datas alteradas. No Rio de Janeiro, a apresentação que estava marcada para 4 de outubro foi adiado para o dia 19 do mesmo mês devido às eleições na cidade. Em Brasília, os shows marcados para os dias 17 e 18 de outubro foram remarcados para os dias 26 e 27 de outubro, respectivamente.