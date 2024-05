Sem nada por baixo, Simaria sensualiza de roupão e faz clima esquentar na web

Reprodução/X Simaria

Simaria, a famosa cantora e irmã de Simone Mendes, resolveu incendiar o clima nas redes sociais e mostrar todo o seu poder de sedução. Através de seu perfil no X (antigo Twitter), a estrela publicou uma série de fotos em que aparece usando um roupão preto, aparentemente sem nada por baixo.

Ao deixar a peça levemente aberta, Simaria exibiu um decote poderoso e suas curvas definidas, deixando os fãs completamente encantados. Os elogios não demoraram a aparecer. Entre os muitos comentários carinhosos e empolgantes, destacam-se:

"Você é simplesmente deslumbrante!", comentou um seguidor. Outro fã declarou: "Essa mulher é um espetáculo de beleza, impossível não admirar". Uma seguidora ainda escreveu: "Simaria, você é a definição de perfeição, que mulher maravilhosa!".

Simaria, com sua presença marcante e estilo inconfundível, mais uma vez mostrou por que é uma das artistas mais queridas e admiradas do Brasil. As fotos, além de ressaltar sua beleza, também reforçaram a conexão especial que ela tem com seus seguidores, que não pouparam palavras para expressar sua admiração.

Se a vida fosse previsível, deixaria de ser vida e ficaria sem sabor. (Eleanor Roosevelt) pic.twitter.com/UMJF1ZpBoN May 21, 2024

A felicidade começa em você. Que a semana que vai começar seja abençoada do começo ao fim! pic.twitter.com/p5dexPzFbX — Simaria (@simaria) May 19, 2024

