Esposa de Roque tranquiliza fãs ao postar fotos com o diretor do SBT em hospital

Nesta terça-feira, dia 21 de maio, Janilda Nogueira, esposa de Roque, postou uma série de fotos ao lado do marido para tranquilizar os fãs do diretor do SBT. Nos registros, eles aparecem juntos em um quarto do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí.

"Olá, bom dia! Quero agradecer a todos os amigos, familiares, colegas, fãs do Roque pela as orações. Quero que me perdoem aqueles que não pode ainda responder. Pois são muitas mensagens e não posso por enquanto responder pois a metade do meu tempo fico ali ao lado do Roque de mãos dadas a ele. Agradeço a todos pela compreensão", escreveu ela na legenda do post.

O que aconteceu com Roque?

Roque, de 87 anos, precisou ser internado após sofrer um sangramento intracraniano no último sábado (18). De acordo com boletim médico divulgado na segunda-feira (20), o quadro do diretor do SBT é estável e o resultado de seus exames laboratoriais são bons.

"Declaro para os devidos fins, que o Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de sincope (desmaio) no dia 18/05/24. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica", informou.

