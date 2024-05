Carmen San Thiago expõe coleção de pinturas e objetos utilitários

A artista Carmen San Thiago exibe nova coleção em uma exposição de telas intimistas em uma mini galeria do Quanto Café, na Asa Norte. Ela retrata nas pinturas objetos do ateliê em um mergulho a partir de perspectivas íntimas. Sobre minhas posições abres nesta na terça-feira (21/5), a partir das 18h, e permanece em exibição por um mês.

Carmen transita por diversas vertentes da arte. A paixão da artista é pintar, e foi durante a pandemia que os quadros que compõem a exposição surgiram.

Peça da exposição ‘Sobre minhas posições’ (foto: Divulgação)

A artista conta que, durante a quarentena, as inspirações artísticas eram os objetos da própria casa e do ateliê. Por ser uma pessoa que gosta de sair, estar em contato com os outros e ilustrar as interações, a única alternativa era a de transpassar as peças inanimadas para as telas.

“O processo criativo veio da necessidade de pintar. Os quadros refletem a importância de encontrar beleza e inspiração nos detalhes do cotidiano, principalmente no mundo acelerado de hoje em dia”, diz. Em cores terrosas e vibrantes, os itens de papelaria, bules de café e vasos de plantas contam a história da artista no isolamento enquanto enfrentava questionamentos existenciais. A entrada da exposição é gratuita e as obras estarão à venda no local.





Serviço

Sobre Minhas Posições

De Carmen San Thiago. Abertura nesta terça (21/5), a partir das 18h, na Galeria Quanto mais, do Quanto Café (SQN 103 bloco A). Visitação até 21 de junho. Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel