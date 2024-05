‘Cidades Criativas’: Fórum aborda questões como sustentabilidade e design

Nomes de expressão nacional e internacional do design desembarcam em Brasília entre 4 e 7 de junho para o Fórum Cidades Criativas, para promover a colaboração, o intercâmbio, debates, parcerias, trocas e contribuições mediados pelo design. O evento será realizado na Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF) com apoio da Secretaria de Turismo do DF. Esta será a primeira vez que o evento será sediado no Brasil.

O conteúdo apresentado pelo Fórum Cidades Criativas incentiva a participação da comunidade no processo prático de vivências nas cidades e nos modelos de uso sustentável dos recursos renováveis de forma circular e regenerativa.

A programação será dividida em eixos (Posicionamento de Brasília como Cidade Criativa; Cidades e Comunidade; Cadeia Produtiva; e Academia e Turismo/ Internacional) e incluirá palestras, workshops, exposições e mesas redondas com foco em assuntos como desenvolvimento do design nas cidades, impacto do design no turismo e interação entre o design e outros setores da economia criativa.

Entre os palestrantes já confirmados estão: Alberto Gadanha, representante da vice-prefeitura de Fortaleza; Aldiane Lima, presidente da Associação Ceará tem Design; o designer Alexandre Kieling, coordenador da pesquisa Panorama da Economia Criativa do DF; Alini Jobim, diretora regional da Associação Brasileira de Design de Interiores (ABD); o professor e consultor Bruno Porto; Caetana Franarim, diretora da Brasília Design Week; Cindy Piassetta Xavier, do Comitê Curitiba Cidade Criativa do Design; Claudia Leitão, especialista em economia criativa; Guilherme Zucheti, representante da prefeitura de Curitiba; Leandro Pimentel, presidente da Associação Brasiliense de Design de interiores (Abradi); Marta Poggi, que vai falar sore destinos turísticos inteligentes; Nicole Facuri, que levantará o tema cidades inteligentes; Raquel Chaves, vice-presidente da Associação Brasiliense de Designers de Produto do DF(Adepro) e Rodrigo Costa Lima, diretor do Centro de Design cearense KUYA.

Serviço

Fórum Cidades Criativas

De 4 a 7 de julho, na Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF), entre outros.

Acompanhe a programação pelo site www.forumcidadescriativas.com.br