Bela Gil participa do Mercadinho gastronômico no sábado (25/5)

Em homenagem ao Dia Nacional do Café, o Brasília Shopping promove uma edição especial do Mercadinho voltada para o universo desta bebida. O evento ocorre neste sábado (25/5), das 10h às 17h, e contará com oficinas para colocar a mão na massa, feira com expositores da capital e aula show com Bela Gil. A entrada é franca, com a participação mediante cadastro no Balcão de Informações, localizado no 1º piso, uma hora antes do início das atividades.

Serão 20 expositores que, além de suas versões autorais de produtos com café, oferecerão embutidos, queijos e doces artesanais. A partir das 11h, a equipe da Nespresso fará masterclass sobre a história da marca e os últimos lançamentos. Ao meio dia, na praça central do espaço, haverá a participação de Bela Gil.



À tarde, ocorre a oficina de Aquarela de Café, o concurso de Latte Art e a oficina de Mini Horta com Cápsulas. A participação nos cursos será limitada a 12 pessoas por horário. O encerramento fica por conta da banda Trio Jazz, que vai animar os visitantes com uma mistura clássicos e contemporâneos do gênero musical.